Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 2% до $16,6 млрд

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг на 1 ноября 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-октябре привлечены внешние государственные займы на сумму $923 млн, в том числе $601,8 млн - правительства и банков России, $150,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $79,3 млн - МБРР, $62,8 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $28,6 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за десять месяцев текущего года составило $1322,8 млн, из которых $563,3 млн - правительству России, $414,4 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $77,9 млн - МБРР, $1,7 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил Br42,7 млрд и уменьшился по сравнению с началом текущего года на Br2,7 млрд, или на 5,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября составил Br8,7 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%.

За январь-октябрь текущего года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $551,4 млн и Br227,2 млн соответственно.-0-