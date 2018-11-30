Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 0,3% до $16,8 млрд

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 ноября 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года на $42,7 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,3%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-октябре привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 997,9 млн, в том числе $739,2 млн - правительства и банков России, $600 млн - еврооблигации, $325,9 млн - банков КНР, $200 млн - ЕФСР, $128,7 млн - МБРР, $4,1 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1 млрд 809,4 млн, из которых $800 млн - еврооблигации, $341,4 млн - банки КНР, $336,8 млн - правительство России, $264,8 млн - ЕФСР, $64,7 млн - МБРР, $1 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитная корпорация США.

Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил Br45,1 млрд и увеличился по сравнению с началом 2018 года на Br2,9 млрд, или на 6,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября составил Br9,6 млрд, увеличившись с начала года на Br392,5 млн (с учетом курсовых разниц), или на 4,3%.

За январь-октябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $325,3 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $309,8 млн и Br23,1 млн.-0-