Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 0,4% до $16,8 млрд

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года на $70,3 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-ноябре привлечены внешние государственные займы на сумму $2 млрд 112,4 млн, в том числе $797,5 млн - правительства и банков России, $600 млн - еврооблигации, $361,3 млн - банков КНР, $200 млн - ЕФСР, $138,5 млн - МБРР, $15,1 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1 млрд 883,1 млн, из которых $800 млн - еврооблигации, $374,9 млн - банкам КНР, $374,3 млн - правительству России, $264,8 млн - ЕФСР, $65,4 млн - МБРР, $1 млн - ЕБРР и СИБ, $2,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил Br45,6 млрд и увеличился по сравнению с началом 2018 года на Br3,4 млрд, или на 8,1%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря составил Br9,7 млрд, увеличившись с начала года на Br489,5 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

За январь-ноябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $338,3 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $309,8 млн и Br26,1 млн.-0-