Внешний госдолг Беларуси в 2019 году вырос на 1,4% до $17,1 млрд

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $17,1 млрд, увеличившись с начала года на $0,2 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В 2019 году привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 643,6 млн, в том числе $730,2 млн - правительства и банков России, $638,1 млн - банков Китая, $150,5 млн - облигаций, размещаемых на внешних финансовых рынках, $94,2 млн - МБРР, $30,6 млн - ЕБРР и СИБ.

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