Внешний госдолг Беларуси в 2020 году вырос на 8,4% до $18,6 млрд

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2021 года составил $18,6 млрд, увеличившись с начала 2020 года на $1,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В 2020 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $3 146,9 млн, в том числе $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $1 051,1 млн - правительства и банков России, $500 млн - ЕФСР, $126,2 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $67,1 млн - МБРР, $11 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в 2020 году составило $1 635,3 млн, из которых $709,4 млн - правительству и банкам России, $430,3 млн - банкам Китая, $376,9 млн - ЕФСР, $112,3 млн - МБРР, $3,6 млн - Товарно-кредитной корпорации США, $2,8 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 января составил Br57,8 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br13 млрд, или на 29%.

Внутренний государственный долг на 1 января составил Br9,9 млрд, увеличившись с начала 2020 года на Br1,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%.

В 2020 году размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $463,3 млн и Br300 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $857,7 млн и Br173,5 млн.-0-