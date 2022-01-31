Внешний госдолг Беларуси в 2021 году уменьшился на 1,9% до $18,2 млрд

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2022 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В 2021 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1273,1 млн, погашение внешнего государственного долга составило $1609,0 млн.

Государственный долг Беларуси на 1 января составил Br58,3 млрд и увеличился по сравнению с началом 2021 года на Br0,5 млрд, или на 0,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января составил Br11,8 млрд, увеличившись с начала года на Br2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 19,9%.

В 2021 году размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $1237,8 млн и Br191 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $333,1 млн и Br145 млн.-0-