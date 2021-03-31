Внешний госдолг Беларуси в феврале уменьшился на 1,4% до $18,3 млрд

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 марта 2021 года составил $18,3 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-феврале привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $129,2 млн, в том числе $114 млн - правительства России, $15,2 млн - МБРР и ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-феврале составило $386,4 млн, из которых $188,4 млн - правительству России, $186,2 млн - банкам Китая, $11,8 - МБРР.

Государственный долг Беларуси на 1 марта составил Br59,5 млрд и увеличился по сравнению с началом 2021 года на Br1,7 млрд, или на 2,9%.

Внутренний государственный долг на 1 марта составил Br11,7 млрд, увеличившись с начала года на Br1,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 18,9%.

В январе-феврале размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $695 млн.-0-