Внешний госдолг Беларуси в I квартале снизился на 2,9% до $16,6 млрд

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 апреля 2020 года составил $16,6 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-марте привлечены внешние государственные займы на сумму $247,7 млн, в том числе $222,7 млн - правительства и банков России, $12,8 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $8 млн - МБРР, $4,2 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в I квартале составило $504,9 млн, из которых $221,6 млн - правительству России, $171,2 млн - банкам Китая, $88,3 млн - ЕФСР, $22 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,5 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля составил Br53,7 млрд и увеличился по сравнению с началом текущего года на Br8,9 млрд, или на 19,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля составил Br10,4 млрд, увеличившись с начала года на Br1,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе-марте размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $160 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $157,4 млн и Br69,1 млн соответственно.-0-