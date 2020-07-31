Внешний госдолг Беларуси в I полугодии увеличился на 5,3% до $18 млрд

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 июля 2020 года составил $18 млрд, увеличившись с начала года на $0,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - июне привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 817,8 млн, в том числе $362,6 млн - правительства и банков России, $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $41,4 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $16,6 млн - МБРР, $5,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за шесть месяцев составило $786,2 млн, из которых $343,4 млн - правительству России, $209,4 млн - банкам Китая, $176,6 млн - ЕФСР, $54,8 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 июля составил Br52,6 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br7,8 млрд, или на 17,5%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля составил Br9,3 млрд, увеличившись с начала года на Br557,5 млн (с учетом курсовых разниц), или на 6,4%.

В январе - июне размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $210 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $360,4 млн и Br161,2 млн соответственно.-0-