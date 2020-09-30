Внешний госдолг Беларуси в январе-августе увеличился на 3,6% до $17,7 млрд

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 сентября 2020 года составил $17,7 млрд, увеличившись с начала года на $0,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - августе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 921,2 млн, в том числе $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $429,2 млн - правительства и банков России, $56,2 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $38,1 млн - МБРР, $6,2 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - августе 2020 года составило $1 165,6 млн, из которых $533,3 млн - правительству и банкам России, $387,1 млн - банкам Китая, $176,6 млн - ЕФСР, $66,6 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 сентября составил Br57,8 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br13 млрд, или на 29,1%.

Внутренний государственный долг на 1 сентября 2020 года составил Br10,6 млрд, увеличившись с начала года на Br1,8 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 20,6%.

В январе - августе 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $294,1 млн и Br200 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $466,4 млн и Br161,2 млн.-0-