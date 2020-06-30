Внешний госдолг Беларуси в январе-мае снизился на 2% до $16,8 млрд

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 июня 2020 года составил $16,8 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - мае привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $449,3 млн, в том числе $250,1 млн - правительства и банков России, $141,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $41,4 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $10,6 млн - МБРР, $5,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за пять месяцев составило $643,6 млн, из которых $289,1 млн - правительству России, $209,4 млн - банкам Китая, $88,3 млн - ЕФСР, $54,8 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 июня составил Br49,9 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br5,1 млрд, или на 11,4%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня составил Br9,4 млрд, увеличившись с начала года на Br0,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%.

В январе - мае размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $208,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $307,4 млн и Br161,2 млн соответственно.-0-