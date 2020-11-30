Внешний госдолг Беларуси в январе-октябре увеличился на 5,8% до $18,1 млрд

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 ноября 2020 года составил $18,1 млрд, увеличившись с начала года на $1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - октябре привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $2 548,9 млн, в том числе $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $505 млн - правительства и банков России, $500 млн - ЕФСР, $89,7 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $54,7 млн - МБРР, $8 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - октябре составило $1 388,2 млн, из которых $617,6 млн - правительству и банкам России, $390,7 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $111,6 млн - МБРР, $2,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил Br57,9 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br13,1 млрд, или на 29,3%.

Внутренний государственный долг на 1 ноября составил Br10,2 млрд, увеличившись с начала года на Br1,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%.

В январе - октябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $297,5 млн и Br300 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $586,9 млн и Br173,5 млн.-0-