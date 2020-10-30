Внешний госдолг Беларуси в январе-сентябре увеличился на 2,6% до $17,6 млрд

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 октября составил $17,6 млрд, увеличившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - сентябре привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 964,1 млн, в том числе $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $432,2 млн - правительства и банков России, $81,8 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $50,9 млн - МБРР, $7,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - сентябре 2020 года составило $1 323,3 млн, из которых $587,6 млн - правительству и банкам России, $390,7 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $76,7 млн - МБРР, $2,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 октября составил Br56,9 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br12,1 млрд, или на 27%.

Внутренний государственный долг на 1 октября составил Br10,5 млрд, увеличившись с начала года на Br1,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 20%.

В январе - сентябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $294,4 млн и Br300 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $469,5 млн и Br161,2 млн.-0-