Внешний госдолг в январе-апреле уменьшился на 2,5%, до $18,1 млрд

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2021 года составил $18,1 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - апреле 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $183 млн, в том числе $123,2 млн - правительства России, $49,6 млн - МБРР, $8,3 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $1,9 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - апреле 2021 года составило $637,9 млн, из которых $272,7 млн - правительства и банков России, $189,9 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $112,1 млн - ЕФСР, $59,3 млн - МБРР, $3,2 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 мая 2021 года составил Br58,1 млрд и увеличился по сравнению с началом 2021 года на Br0,3 млрд, или на 0,5%.

Внутренний государственный долг на 1 мая составил Br11,7 млрд, увеличившись с начала года на Br1,8 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 18,2%.

В январе - апреле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $726,7 млн и Br137 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $3 млн и Br92,2 млн.-0-