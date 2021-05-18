Внешняя торговля, инвестиции, зарплаты и цены - Головченко об итогах I квартала

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги социально-экономического развития Беларуси в первом квартале во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из шести важнейших параметров прогноза социально-экономического развития выполнено четыре. В первом квартале обеспечено положительное сальдо внешней торговли - $828 млн, или 5,9% к ВВП. Это рекордный показатель за последние 10 лет", - рассказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что социальные задачи государства выполняются. "Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,9%. В бюджетной сфере выполнен основной критерий - 82,8% от средней зарплаты по стране. В приоритетном порядке поддержаны низкооплачиваемые категории бюджетников: с января их зарплата повышена в среднем на 9%. Поступательно решается задача по повышению к 2025 году зарплат медицинских и педагогических работников до 150% и 100% к уровню средней зарплаты. Вместе с тем сохраняется негативное влияние межрегиональных разрывов в заработной плате", - отметил премьер-министр.

Сохранены стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социальной защиты. Всего на финансирование этих надбавок в текущем году из местных бюджетов направлено более Br425 млн.

"Благодаря устойчивой работе реального сектора не допущено роста безработицы. В марте она составила 4% по методологии Международной организации труда при прогнозе 4,2-4,4% по итогам года", - добавил Роман Головченко.

Из важнейших параметров прогноза социально-экономического развития в первом квартале не выполнено два - доля инвестиций в ВВП и индекс потребительских цен на социально значимые товары. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 87,9%, доля в ВВП - 15,6% при прогнозе 21,3-21,4%. По словам премьер-министра, вопросы инвестиций и строительства будут обсуждаться на отдельном заседании Президиума Совета Министров.

"Еще один вопрос - кредитование банками жилищного строительства. В правительство поступают сигналы с мест о возникающих проблемах с выдачей коммерческих кредитов для граждан. Я поручил вице-премьеру, курирующему строительный комплекс, оперативно провести работу с банками и выработать решения по урегулированию сложившейся ситуации. Программа жилищного строительства на этот год должна быть безусловно выполнена", - подчеркнул Роман Головченко.

Правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. С 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Роман Головченко подчеркнул, что это постановление было своевременным и позволило сдержать необоснованный рост цен на товары повседневного спроса. Вместе с тем обсуждается целесообразность продления действия этого документа.-0-

Роман Головченко

Фото Андрея Покумейко