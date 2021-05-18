Внешняя торговля, инвестиции, зарплаты и цены - Головченко об итогах I квартала

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 18 мая 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:52 Пресечен канал поставки наркотиков из России - изъято 2 кг мефедрона Происшествия
17:50 Стартовала акция "Беларусь против табака" Общество
17:39 Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество Политика
17:32 Жгли покрышки, привели в непригодность ж/д пути - суд вынес приговор группе брестчан Происшествия
17:23 Минэкономики рассчитывает, что строительство и инвестиции покажут рост по итогам I полугодия Экономика
17:22 XXVII Кирилло-Мефодиевские чтения посвящены Александру Невскому и его роли в истории Общество
17:09 Театрализованную экскурсию и выступления рыцарей подготовили в музее-заповеднике "Несвиж" Культура
17:07 Минсельхозпрод определил порядок выплаты надбавок на продукцию населения Общество
17:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1179 пациентов с COVID-19, выписаны 992 Общество
16:51 Госдума России в I чтении одобрила уголовные сроки за руководство нежелательными зарубежными НПО В мире
16:49 Макей и его таджикский коллега отметили рост товарооборота между двумя странами - более 300% Политика
16:47 ФОТОФАКТ: Международные Кирилло-Мефодиевские чтения стартовали в Минске Общество
16:44 ЕЭК обнулила ввозную пошлину на кремний Экономика
16:40 Майские победы: стали известны имена призеров "Лиги Лидеров Беларуси 2020" Общество
16:28 Внешняя торговля, инвестиции, зарплаты и цены - Головченко об итогах I квартала Экономика
16:27 На аэродроме Мачулищи приземлился самолет с 300 тыс. китайских вакцин от COVID-19 Общество
16:26 Белорусские таможенники пресекли попытки незаконного ввоза товаров из Италии по заниженной стоимости Происшествия
16:21 Праздник искусств "Музы Нясвіжа" состоится 22 мая Культура
16:18 300-метровый небоскреб в Китае внезапно накренился Калейдоскоп
16:07 Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" почти на треть увеличили производство промпродукции в I квартале Экономика
16:07 Половина обратившихся в январе-апреле в службу занятости граждан с инвалидностью трудоустроена Общество
15:58 Минчанам предлагают обсудить изменения в план застройки района Грушевки Регионы
15:57 Заполнена последняя вакансия в ростере сборной Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею Спорт
15:52 "АМКОДОР" представит новую технику на выставке "Лесдревтех-2021" Экономика
15:48 Головченко: финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается Экономика
15:46 На Борнео впервые за 124 года заметили тропическую сову Калейдоскоп
15:46 Крупко проведет 19 мая личный прием граждан Общество
15:40 Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан Регионы
15:38 Врач-эпидемиолог назвала продукты, наиболее благоприятные для микроорганизмов Общество
15:37 Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Женеве Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
18 мая 2021, 16:28

Внешняя торговля, инвестиции, зарплаты и цены - Головченко об итогах I квартала

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги социально-экономического развития Беларуси в первом квартале во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из шести важнейших параметров прогноза социально-экономического развития выполнено четыре. В первом квартале обеспечено положительное сальдо внешней торговли - $828 млн, или 5,9% к ВВП. Это рекордный показатель за последние 10 лет", - рассказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что социальные задачи государства выполняются. "Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,9%. В бюджетной сфере выполнен основной критерий - 82,8% от средней зарплаты по стране. В приоритетном порядке поддержаны низкооплачиваемые категории бюджетников: с января их зарплата повышена в среднем на 9%. Поступательно решается задача по повышению к 2025 году зарплат медицинских и педагогических работников до 150% и 100% к уровню средней зарплаты. Вместе с тем сохраняется негативное влияние межрегиональных разрывов в заработной плате", - отметил премьер-министр.

Сохранены стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и социальной защиты. Всего на финансирование этих надбавок в текущем году из местных бюджетов направлено более Br425 млн.

"Благодаря устойчивой работе реального сектора не допущено роста безработицы. В марте она составила 4% по методологии Международной организации труда при прогнозе 4,2-4,4% по итогам года", - добавил Роман Головченко.

Из важнейших параметров прогноза социально-экономического развития в первом квартале не выполнено два - доля инвестиций в ВВП и индекс потребительских цен на социально значимые товары. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 87,9%, доля в ВВП - 15,6% при прогнозе 21,3-21,4%. По словам премьер-министра, вопросы инвестиций и строительства будут обсуждаться на отдельном заседании Президиума Совета Министров.

"Еще один вопрос - кредитование банками жилищного строительства. В правительство поступают сигналы с мест о возникающих проблемах с выдачей коммерческих кредитов для граждан. Я поручил вице-премьеру, курирующему строительный комплекс, оперативно провести работу с банками и выработать решения по урегулированию сложившейся ситуации. Программа жилищного строительства на этот год должна быть безусловно выполнена", - подчеркнул Роман Головченко.

Правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. С 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Роман Головченко подчеркнул, что это постановление было своевременным и позволило сдержать необоснованный рост цен на товары повседневного спроса. Вместе с тем обсуждается целесообразность продления действия этого документа.-0-

Роман Головченко
Роман Головченко

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Головченко Совет Министров
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Минэкономики рассчитывает, что строительство и инвестиции покажут рост по итогам I полугодия
Фото из архива ЕЭК обнулила ввозную пошлину на кремний
Фото из архива Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" почти на треть увеличили производство промпродукции в I квартале
Фото amkodor.by "АМКОДОР" представит новую технику на выставке "Лесдревтех-2021"
Роман Головченко Головченко: финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается
Фото из архива Дефицит республиканского бюджета в январе-апреле составил Br700 млн
Главное
Во время заседания В Беларуси повышают роль Совбеза - Лукашенко расставил акценты в резонансной теме
Лукашенко подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета
Головченко: финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается
Самая высокая на всем пространстве СНГ ветроэнергетическая установка введена в эксплуатацию
Топ-новости
Лукашенко: на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей
Внешняя торговля, инвестиции, зарплаты и цены - Головченко об итогах I квартала
Беларусь и Азербайджан обсудили военное сотрудничество
Как МТС помогает расти бизнесу: обзор самых востребованных услуг
XXVII Кирилло-Мефодиевские чтения посвящены Александру Невскому и его роли в истории
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
Стартовала акция "Беларусь против табака"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1179 пациентов с COVID-19, выписаны 992
При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг - Пиневич
Минсельхозпрод определил порядок выплаты надбавок на продукцию населения
Макей и его таджикский коллега отметили рост товарооборота между двумя странами - более 300%
На аэродроме Мачулищи приземлился самолет с 300 тыс. китайских вакцин от COVID-19
Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа
БЕЛАЗ поставил три 45-тонных самосвала в Украину
Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.