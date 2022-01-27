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Экономика
27 января 2022, 17:33

Вольфович: таможенные органы внесли существенный вклад в укрепление экономики страны

Александр Вольфович. Фото ГТК
Александр Вольфович. Фото ГТК

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы внесли существенный вклад в укрепление экономики страны. Об этом 27 января на коллегии Государственного таможенного комитета заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь Совбеза отметил, что сегодня наблюдается глобальная деградация сферы международных отношений. Всевозможные санкции и ограничения прочно вошли в перечень неправовых мер воздействия стран Запада на неугодные государства.

"Подобное воздействие ощутила на себе и наша страна. Но, несмотря на беспрецедентное давление, Беларусь добилась позитивных результатов в экономике. ВВП по итогам года вырос на 2%. Вопреки распространяемым фейкам экспорт достиг максимального значения за последние 7 лет. Не допущено снижение благосостояния населения, - подчеркнул Александр Вольфович. - Безусловно, существенный вклад в экономику внесли таможенные органы. Обеспечен рост поступлений доходов в бюджет от внешней торговли. Продолжена работа по цифровизации деятельности таможни. Внедряются современные методы контроля за транзитом грузов. Выявляются и пресекаются контрабандные схемы".

По словам Александра Вольфовича, Беларусь вынуждена адекватно реагировать на недобросовестные действия западных партнеров, нарушающих нормы и принципы международного права. Реагируя на беспрецедентное санкционное давление извне, наша страна приняла ответные меры, введя запрет на ввоз отдельных категорий товаров из недружественных стран. Контроль за реализацией этого решения возложен на таможенные органы.

"Несмотря на складывающуюся вокруг нас обстановку, от Государственного таможенного комитета ожидается еще большая нацеленность на достижение высоких результатов в работе по наполнению бюджета, а также содействию внешней торговле. Для этого таможенные органы располагают сильным и сплоченным коллективом профессионалов, способных решать любые поставленные перед ними задачи", - отметил государственный секретарь Совета безопасности.-0-

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