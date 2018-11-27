Вопрос о наделении Нацбанка функциями мегарегулятора пока не поднимается - Калечиц

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о наделении Национального банка функциями мегарегулятора пока не поднимается. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заместитель правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот вопрос активно не обсуждается, хотя он периодически возникает в ходе нашего взаимодействия с другими центральными банками на площадке ЕАЭС, - сказал Сергей Калечиц. - У нас есть коллективный орган - Консультативный совет по валютной политике. Мы очень часто встречаемся, обсуждаем вопросы подготовки, в том числе, концепции единого финансового рынка. Там, конечно, этот вопрос иногда возникает, потому что другие банки являются мегарегуляторами в нашей группе". Сам же Нацбанк не инициирует передачу ему данных полномочий. "Те решения, которые на момент обсуждения были, они приняты. На сегодняшний день (вопрос о наделении Нацбанка функциями мегарегулятора. - Прим. БЕЛТА) пока не поднимается", - резюмировал зампредседателя правления.-0-