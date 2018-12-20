Вопрос о создании единого эмиссионного центра с Россией не обсуждается - Нацбанк

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос создания единого эмиссионного центра с Россией не обсуждается, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"На переговорных площадках в двустороннем формате (с РФ) и пятистороннем формате (в рамках ЕАЭС) с остальными финансовыми регуляторами в последнее время не обсуждался, не обсуждается и, я думаю, в ближайшее время этот вопрос обсуждаться не будет. Никто его не поднимал и не поднимает", - сказал Сергей Калечиц.

По его словам, это связано с тем, что все финансовые регуляторы пришли к единому мнению и придерживаются его, что вопросы перехода к единой валюте с созданием единого эмиссионного центра являются конечным этапом интеграции. "Поэтому пока говорить об этом абсолютно преждевременно", - отметил зампред Нацбанка.-0-