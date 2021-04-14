14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется рассмотреть в мае. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль в пресс-центре БЕЛТА.

"Ввод станции проводится в несколько этапов, включая физический и энергетический пуск. Сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация, которая предусматривает более 250 испытаний. Сегодня они уже на завершающей стадии", - сказал Леонид Дедуль.

В ходе пусконаладочных работ и испытаний проверялась корректность работы всех систем. Главной целью было получить предусмотренные проектом параметры. "Фактически уже можно говорить о том, что по всем испытаниям достигнуты критерии. Сейчас идет обработка результатов, будут предоставлены отчеты в регулирующий орган. После подтверждения станции, что они готовы к промышленной эксплуатации, мы будем рассматривать вопрос о выдаче лицензии. Ожидаемый срок - май", - отметил первый заместитель начальника Госатомнадзора.

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