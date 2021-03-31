Вопрос убыточности предприятий должен рассматриваться в контексте - Головченко

31 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Вопрос убыточности предприятий должен рассматриваться в контексте. Таким мнением поделился с журналистами премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки на Мозырский НПЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос убыточности предприятий должен рассматриваться в контексте, с анализом устойчивости этого показателя для конкретной организации. "Устойчиво убыточных организаций в республике мало, в основном они сосредоточены в сфере сельского хозяйства. Это мелкие предприятия, по которым постепенно решается вопрос: либо по их ликвидации, либо по присоединению к более крупным хозяйствам", - отметил он.

По словам Романа Головченко, в отношении других предприятий - это нормальный цикл, ведь крупнейшие западные компании могут годами работать в условиях убытка. "Это зависит от рыночной конъюнктуры, от капитальных затрат. Конечно, если мы все время вкладываем деньги, то общая прибыль от деятельности невысока. Может быть прибыль от реализации продукции, но и убыток от вложений в инвестиционную деятельность. Поэтому общая прибыль будет либо в отрицательной зоне, либо нулевой. И каждое предприятие, особенно крупное, внимательно анализирует свою доходность. В целом у нас достаточно высокая рентабельность. В частности, по промышленности рентабельность продаж находится близко к 10%. И в этом комплексно разбираются специалисты", - подчеркнул премьер.

Он обратил внимание на случаи, когда цифры, касающиеся деятельности предприятий, выхватываются из контекста, и информация преподносится в виде финансовой катастрофы.

"Это можно расценивать как информационно-экономический терроризм. Такая подача рассчитана на неподготовленную аудиторию, которая воспринимает информацию заголовками. Я к этому отношусь достаточно скептически. Уверен, что люди, которые действительно интересуются экономикой и хотят разобраться в этом, могут это сделать, ведь материалов для этого достаточно. Надо просто выбирать те источники информации, которым люди доверяют", - сказал он.

Также Роман Головченко отметил, что по первому кварталу в промышленном секторе Беларуси складывается неплохая ситуация и в плане финансовых результатов, и в плане экономических показателей. "Промышленность по итогам двух месяцев растет с темпом 108%. Это достаточно высокий показатель. Рентабельность продаж хорошая. Конечно, убыток может появляться и по независящим от нас причинам. Например, 20-процентная девальвация белорусского рубля, которая произошла в 2020 году, легла на убытки. Ведь обязательства многих предприятий выражены в валюте. Это кредиты, займы, которые привлекаются в валюте, они тут же переоцениваются в белорусских рублях - и на бумаге появляется убыток. Похожих факторов немало, поэтому каждый случай нужно разбирать конкретно", - резюмировал премьер-министр.-0-