Вопрос учета совместной собственности в СГ остается актуальным - Брич

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос учета совместной собственности в Союзном государстве остается актуальным. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по экономической политике Леонид Брич во время совместного заседания комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам и по экономической политике, передает корреспондент БЕЛТА.

Повестка мероприятия предполагает рассмотрение вопроса об организации в Союзном государстве работы по учету имущества, созданного и (или) приобретенного за счет средств бюджета СГ, и об использовании полученных результатов при реализации программ и проектов СГ.

"На сегодняшнем совместном заседании в первую очередь рассматриваются вопросы, связанные с собственностью Союзного государства, которой достаточно много. Важен учет этой собственности, а также продуктов и основных средств, которые наработаны в Союзном государстве. Остается открытым вопрос об интеллектуальной собственности, который сегодня и в России, и в Беларуси решен не до конца. Перед парламентариями стоит задача с этим разобраться и поручить исполнительным органам Союзного государства навести здесь определенный порядок", - рассказал Леонид Брич.

На заседании депутатам была представлена информация о разработке новых программ и проектов Союзного государства, а также о подготовке отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2020 год. Кроме того, прошло обсуждение развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России.

"Надо посмотреть, как были отработаны новые программы, как они финансировались и какой результат получился. Основной вопрос, связанный с экономическим благосостоянием двух государств, - по части экономического взаимодействия. Несмотря на сложные условия работы в прошлом году, мы не достигли уровня по взаимному товарообороту. В СГ совместный товарооборот получился порядка $30 млрд. Экспорт Беларуси в Россию составил около $13 млрд, импорт из России - более $16 млрд. Эти показатели несколько ниже 2019 года. Так, экспорт Беларуси в Россию снизился до 3,7%, из России - до немногим более 25%. На экономических показателях нашей страны сказалась пандемия, а также вопросы согласования с Россией топливно-энергетических ресурсов в январе-феврале 2020 года. Мы понимаем, что сегодня, в целом в непростых условиях в мире, Беларуси и России в первую очередь необходимо наращивать взаимное сотрудничество в экономической сфере для того, чтобы наши страны лучше развивались и укреплялось Союзное государство", - подчеркнул председатель.

Участие в заседании приняли представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств, выступающих государственными заказчиками программ и мероприятий Союзного государства, а также представители финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России.-0-