Вопросы экспорта лесоматериалов можно обсудить на Правовом форуме

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в указ от 9 октября 2010 года №522 "Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект подготовлен для введения в Беларуси механизма регулирования экспорта лесоматериалов, не противоречащего нормам ВТО, а также для обеспечения сырьем производств деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны.

Организатор общественного обсуждения - Министерство лесного хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 18 апреля 2021 года.-0-