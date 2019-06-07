Вопросы финансовой доступности обсудят 11-13 июня эксперты стран Восточной Европы и Центральной Азии

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Региональной инициативы стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) Альянса за финансовую доступность пройдет 11-13 июня в учебном центре Национального банка в д.Раубичи, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.

Особое внимание планируется уделить развитию цифровых финансовых услуг и защите от рисков, связанных с внедрением новых технологий.

Так, 11 июня пройдет заседание экспертной группы по политике финансовой доступности, на котором обсудят вопросы стратегии расширения доступа к финансам в странах ВЕЦА. Семинар-тренинг платежной системы MasterCard и Альянса за финансовую доступность состоится 12 июня.

Центральным событием станет форум высокого уровня, запланированный на 13 июня. Главная задача форума - выработка дальнейшей стратегии стран ВЕЦА в области финансовой доступности.

Мероприятие организовано в рамках сотрудничества Национального банка Беларуси и Альянса за финансовую доступность (АФД). Участие в нем примут около 50 представителей центральных банков и организаций из Армении, Казахстана, Малайзии, Монголии, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Чехии.

Альянс за финансовую доступность является международным объединением, цель которого - содействие развитию национальных финансовых систем, обслуживающих все категории граждан, включая малообеспеченных. Членами альянса являются центральные банки и другие органы финансового регулирования из более чем 90 развивающихся стран. Штаб-квартира АФД расположена в городе Куала-Лумпур (Малайзия). Беларусь в лице Национального банка вступила в организацию в мае 2010 года и является ее полноправным членом.

В АФД реализуются пять региональных инициатив, охватывающих государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Арабского региона, Тихоокеанских островов, а также страны Восточной Европы и Центральной Азии.-0-