Вопросы использования инвестиций социального воздействия обсудили в Нацбанке

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный опыт использования инвестиций социального воздействия и возможности применения этого инновационного инструмента в Беларуси стали основной темой для обсуждения на заседании Консультативного совета при Национальном банке, которое состоялось под руководством председателя правления Нацбанка Павла Каллаура. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Инвестиции социального воздействия представляют собой новую парадигму инвестиционной деятельности. Она предполагает, что социальные и экологические проблемы могут решаться на рыночной основе с привлечением инвестиций корпоративных и частных инвесторов. Это дает значительный эффект в снижении нагрузки на государственный бюджет, в повышении результативности вложения средств в социальные программы и охрану окружающей среды. Одновременно возрастает роль бизнеса в решении общественно значимых проблем, что является важным фактором улучшения отношения к предпринимательству", - отметил Павел Каллаур.

Специфика инвестиций социального воздействия (в зарубежной практике называемых импакт-инвестициями) заключается в балансе между достижением общественно значимых результатов и обеспечением окупаемости вложенных средств. Несмотря на относительную новизну такого экономического явления, как инвестиции социального воздействия, в мире накоплен значительный положительный опыт в этой сфере и есть широкий круг потенциальных импакт-инвесторов. Имплементация данного опыта в Беларуси стала лейтмотивом состоявшегося на заседании обсуждения.

Во время заседания Консультативного совета старший советник регионального центра ПРООН для стран Европы и СНГ доктор Бен Слей рассказал об опыте финансирования целей устойчивого развития в Восточной Европе и на Южном Кавказе. Эксперт ПРООН в Беларуси по инвестициям социального воздействия кандидат экономических наук, доцент Таисия Елецких ознакомила с наиболее успешными примерами использования инвестиций социального воздействия как инновационного инструмента мобилизации ресурсов для достижения целей устойчивого развития в различных странах. Заместитель председателя правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Иван Вареница рассказал о социальной составляющей в программах банка по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Участники заседания также обсудили актуальные вопросы, связанные с совершенствованием инвестиционного законодательства Беларуси.

Консультативный совет при Национальном банке Беларуси является совещательным органом. Совет создан в сентябре 2014 года с целью привлечения широкого экспертного потенциала при разработке и реализации денежно-кредитной политики, для формирования условий устойчивого развития банковской и платежной систем Беларуси. Консультативный совет сформирован из представителей Национального банка, банков, общественных и научных организаций.-0-