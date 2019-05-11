Вопросы организации железнодорожных перевозок в СНГ обсудят в Хельсинки 14-15 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусской железной дороги примет участие в 70-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ, которое пройдет в Хельсинки (Финляндия) 14-15 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

Участники заседания рассмотрят 12 вопросов, определяющих координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, а также разработке нормативных документов.

Совет подведет итоги работы сети железных дорог за 2018 год и первый квартал 2019 года, определит меры, направленные на улучшение организации перевозочного процесса, а также эффективное использование подвижного состава. Кроме того, на повестке дня рассмотрение нормативов графика движения поездов на 2019-2020 годы.

Делегацию Белорусской железной дороги возглавит начальник дороги Владимир Морозов. В мероприятии также примут участие члены совета - руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ассоциированные члены совета, представители Исполнительного комитета СНГ и пр.-0-