Вопросы повышения эффективности управления госфинансами должны быть приоритетными в работе Минфина - Головченко

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными в работе Министерства финансов должны быть вопросы повышения эффективности управления государственными финансами. Такую задачу поставил премьер-министр Роман Головченко перед новым министром финансов Юрием Селиверстовым, представляя его коллективу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Как отметил Роман Головченко, ситуация в экономике сегодня требует принятия точных и выверенных решений. В основе - сбалансированность бюджетной системы и рациональное расходование бюджетных средств. Все социальные гарантии государства должны исполняться в полном объеме.

Премьер-министр поблагодарил Максима Ермоловича за работу в должности министра, ответственное отношение к порученному делу, профессионализм и государственный подход.

От Министерства финансов и его нового руководителя правительство ожидает продолжения эффективной работы по данным направлениям. "Минфин является одним из ключевых государственных органов и во многих вопросах должен быть флагманом государственной политики", - подчеркнул Роман Головченко.-0-