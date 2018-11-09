Вопросы создания в Беларуси гарантийного фонда для МСП обсудят на GEW Belarus

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы создания гарантийного фонда для малого и среднего предпринимательства (МСП) планируется обсудить на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus), которая пройдет с 12 по 18 ноября. Об этом сообщила сегодня глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина на пресс-конференции о проведении предстоящего форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Щербина подчеркнула, что Международная финансовая корпорация поддерживала и продолжает поддерживать малый бизнес в Беларуси через разные инструменты. "В разное время мы выдали кредитных ресурсов белорусским коммерческим банкам на дальнейшее финансирование малого и среднего предпринимательства в размере около $75 млн, а также около $300 млн - через инструменты торгового финансирования на поддержку экспортно ориентированных белорусских МСП", - отметила глава представительства.

По данным статистики, которыми располагает Ольга Щербина, в Беларуси сегодня работают около 350 тыс. представителей микро- , малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Этот бизнес требует в том числе финансовой поддержки, отметила глава представительства. По ее словам, 13 ноября, во время одной из секций Всемирной недели предпринимательства планируется обсудить новые для Беларуси инструменты, которые позволят представителям МСП получить доступ к финансированию. "В частности, с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства мы будем обсуждать тематику создания в стране гарантийного фонда, - отметила Ольга Щербина. - В настоящее время идет работа над созданием такого института. Уже намечаются первые проекты по выдаче частичных гарантий для малых и средних предприятий". Также будет представлена актуальная информация о доработке залогового реестра движимого имущества.

Ранее Министерство экономики сообщало о планах по созданию в Беларуси гарантийного фонда для малого и среднего предпринимательства. Суть данного механизма заключается в том, что средства фонда могут быть использованы в качестве гарантии под кредиты, выделяемые малому бизнесу коммерческими банками.-0-