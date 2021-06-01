Вопросы закупок при строительстве вынесены на общественное обсуждение

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы закупок товаров, работ или услуг при строительстве вынесены на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, на общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым планируется внести изменения в правительственные постановления от 15 июня 2019 года №395 "О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" и от 2 июля 2019 года №449 "Об установлении критериев, способа оценки и сравнения предложений участников открытого и закрытого конкурсов".

Проект документа подготовлен на основании перехода строительной отрасли на законодательство о государственных закупках в связи с прекращением с 1 июля 2021 года действия указа от 7 июня 2019 года №223 "О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве".

Документом предлагается установить размер обеспечения исполнения договоров на работы и услуги при строительстве, дополнить перечень требований к участникам процедур государственных закупок отдельных видов товаров (работ, услуг) и установить критерии оценки и сравнения предложений нестоимостной группы для стройотрасли.

Организатором общественного обсуждения выступает Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 июня по 11 июня 2021 года.-0-