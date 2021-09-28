Воронович: вклад туризма в экономику Беларуси планируется увеличить до 3,1% к 2035 году

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклад туризма в экономику Беларуси планируется увеличить до 3,1% к 2035 году. Об этом сообщила сегодня директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, выступая с докладом на международной научно-практической конференции "Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила Ирина Воронович, стратегическими целями развития туризма являются увеличение вклада туризма в экономику Беларуси с 2,2% в 2016 году до 3,1% в 2035 году, экспорта туристических услуг до $1 млрд (2019 год - $265,4 млн), доли республики в мировых туристических доходах с 0,04% до 0,1%, а также вхождение Беларуси в число 100 дестинаций устойчивого туризма и в число 50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма.

"Вопросы укрепления вертикали управления туризмом являются достаточно актуальными: на комплексной и устойчивой основе, с применением принципов разумного и эффективного управления возможен экономический рост посредством туристической составляющей, в том числе и достойное развитие туристской инфраструктуры, соответствующей международным стандартам", - сказала директор.

Отвечает за развитие туризма в Беларуси Министерство спорта и туризма через свое структурное подразделение - Департамент по туризму - и подведомственное Национальное агентство по туризму. Государственная вертикаль управления отраслью на региональном уровне включает главные управления спорта и туризма облисполкомов и Минского горисполкома, соответствующие подразделения рай- и горисполкомов.-0-