Восемь из десяти работающих на полях Беларуси комбайнов - производства "Гомсельмаш"

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь из десяти комбайнов, работающих на полях Беларуси, - производства ОАО "Гомсельмаш". Такая информация прозвучала сегодня на торжественном вечере, посвященном 90-летию завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настоящий гигант, задающий тренды" - Лукашенко поздравил "Гомсельмаш" с 90-летием "За девять десятилетий "Гомсельмаш" рос и развивался вместе со страной, способствовал переводу сельскохозяйственной отрасли на промышленные рельсы, помогал народному хозяйству возродиться из пепла после войны, обеспечивал развитие агропромышленного комплекса в последующие годы", - говорится в поздравлении.

Поздравляя многотысячный коллектив предприятия, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко отметил, что "Гомсельмаш" по праву называют флагманом машиностроения, он достойно представляет Беларусь на мировом рынке сельхозтехники. "Сегодня на предприятии почти 7 тыс. работающих. Есть среди них династии, которые годами создавали имя заводу, его славную, богатую историю", - сказал Юрий Шулейко.

Он зачитал приветственный адрес главы государства. "За девять десятилетий "Гомсельмаш" прошел огромный путь. Он рос и развивался вместе со страной, способствовал переводу сельскохозяйственной отрасли на промышленные рельсы, помогал народному хозяйству возродиться из пепла после войны, обеспечивал развитие агропромышленного комплекса в последующие годы. И сегодня благодаря уму и таланту многих поколений машиностроителей превратился в настоящего гиганта, задающего тренды не только на отечественном, но и мировом рынке", - отмечено в поздравлении.

Слова признательности и наилучших пожеланий адресовал заводчанам председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. "Техника, которую вы производите, показывает хорошие результаты на полях", - подчеркнул губернатор. Он выразил уверенность, что впереди у предприятия новые разработки, новые машины, новые успехи.

По словам генерального директора ОАО Александра Новикова, сегодня "Гомсельмаш" выпускает 75 основных моделей самоходных комбайнов, более 70 адаптеров для уборки различных культур. "Вся техника, выпускаемая на предприятии, - это труд многих поколений", - подчеркнул он.

О рождении, важных вехах в истории завода рассказал видеофильм, в котором было отмечено, что машины "Гомсельмаша" можно увидеть в разных уголках земного шара, а восемь из каждых десяти комбайнов, работающих на полях Беларуси, - гомсельмашевские.

Комбайны "Гомсельмаша" достойно конкурируют с мировыми брендами - Пархомчик Уверенность в этом высказал сегодня министр промышленности Петр Пархомчик на торжественном вечере, посвященной 90-летию завода.

На торжественном вечере чествовали лучших работников, выразили слова признательности ветеранам труда. Например, более 40 лет на заводе трудится токарь сборочно-сдаточного цеха Александр Подосинов. "Завод для меня - это вся моя жизнь. Радует, что он развивается, меняется и в плане технического обеспечения, и создания безопасных условий труда. Хотелось бы пожелать всему коллективу новых успехов и достижений", - пожелал он.-0-

Фото "Гомсельмаш"