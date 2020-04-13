Восемь карьерных самосвалов БЕЛАЗ приступили к работе в Индонезии

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь 130-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75131 приступили к работе на угольном разрезе на острове Калимантан (Индонезия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Поставил 130-тонники в Индонезию дилер БЕЛАЗа в Юго-Восточной Азии - компания Belazia PTE LTD согласно договору с компанией PT Darma Henwa Tbk, которая является одним из крупнейших контракторов в этом регионе.

Добывающим индонезийским компаниям хорошо знакома техника БЕЛАЗ. Здесь уже работают карьерные самосвалы грузоподъемностью 45 т, 55 т, 110 т и 130 т. Как отметили в пресс-службе, иностранные партнеры высоко оценивают технику, комплектация и характеристики которой максимально подходят их запросам и условиям работы. Это - решающий фактор при выборе машин белорусского производства. "Учитывая пожелания индонезийских партнеров и климатические условия эксплуатации, в комплектации БЕЛАЗов предусмотрены "тропические" опции: соответствующая резина, кондиционер, особая система охлаждения", - рассказали на предприятии.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-