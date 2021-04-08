Восемь новых месторождений нефти открыли в Беларуси за последние 5 лет

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь новых месторождений нефти открыли в Беларуси за последние пять лет. Об этом рассказал заместитель генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петр Повжик во время пресс-мероприятия, сообщает БЕЛТА.

Стратегическим направлением компании является увеличение объемов добычи нефти. "Благодаря активному наращиванию геологоразведочных работ за последние пять лет в юго-восточном регионе открыли восемь новых месторождений нефти. При этом прирост извлекаемых запасов составил 7,5 млн т. С 2018 года мы стабильно вышли на 100-процентную компенсацию добываемой нефти приростом извлекаемых запасов. Такую динамику планируем сохранить и в дальнейшей перспективе. В 2021 году открыли уже три новых месторождения", - рассказал Петр Повжик.

Открытие апреля - Гурьяновское месторождение в Речицком районе (в центральной зоне Припятского прогиба). Заместитель директора института "БелНИПИнефть" по геологоразведочным работам Александр Грудинин отметил, что здесь хорошая легкая нефть, которую проще добывать, нет необходимости привлекать дополнительные технологии по ее извлечению.

Геологические службы делают очень осторожные прогнозы по дебету. "Ожидается фонтанный приток на уровне 20-30 т в сутки. И для нашего региона это вполне достойный показатель. В перспективе с применением новейших технологий мы можем ожидать и до 50 т в сутки", - рассказал заместитель начальника по геологии НГДУ "Речицанефть" Сергей Шевеленко.

В течение ближайших двух лет в компании планируют бурение еще 12 поисково-разведочных скважин, нацеленных на открытие новых залежей и месторождений. Последние открытия подтверждают перспективность центральной структурной зоны Припятского прогиба. Ведь в целом в этой структурной зоне открыто восемь месторождений, пять из которых - за последние три года.

По мировой статистике в среднем из 10 разведочных скважин 3-4 становятся продуктивными промышленными. В Беларуси этот процент несколько выше - примерно 60%.

Суммарно в 2021 году в компании планируют добыть 1,73 млн т.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-