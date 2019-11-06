Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись

"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк"

Восстанавливаем пароль и логин от интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать учетную запись. Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк".

Как правило, у современного человека несколько аккаунтов в социальных сетях, два-три ящика электронной почты, разнообразные финансовые приложения. И к каждому из них должен быть свой пароль и логин. В такой ситуации вполне можно что-то забыть или перепутать. Главное, чтобы была возможность быстро и без особых усилий восстановить данные или разблокировать учетную запись.

Что делать, если вы забыли пароль для входа в интернет-банкинг ОАО "Белинвестбанк"?

На главной странице интернет-банкинга нажмите вкладку "Забыли пароль". Для восстановления необходимо ввести:

логин, под которым вы были зарегистрированы;

номер мобильного телефона, который указывали в системе;

адрес электронной почты.

При вводе данных обратите внимание на регистр букв. Если вы в логине или адресе почты были заглавные буквы, то при восстановлении они должны быть такими же.

Далее необходимо ввести код с картинки. Если вы не разобрали цифры, то всегда можете их обновить. Этот набор цифр нужен, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером.

Если данные введены неверно, система сразу же проинформирует, где исправить ошибки.

Если все корректно, на номер мобильного придет код подтверждения. Введите его - откроется главная страница интернет-банкинга.

Обратите внимание: теперь для входа нужен временный пароль, который был отправлен на вашу электронную почту. Он будет действовать всего несколько минут. Если вы не ввели этот пароль в заданный диапазон времени, он становится недействительным, и процедуру восстановления придется начинать заново.

После входа в интернет-банкинг под временным паролем система сразу предложит его сменить. Как это сделать?

В графу "Старый/временный пароль" вводим пароль, который пришел на электронную почту.

В графе "Новый пароль" задаем тот пароль, который будем в дальнейшем использовать для входа в интернет-банкинг. Он должен соответствовать правилам выбора пароля. Теперь входим в систему.

Что делать, если забыли логин?

Белинвестбанк предлагает своим клиентам два варианта:

1. Позвоните в контакт-центр ОАО "Белинвестбанк" по короткому номеру 146. Назовите оператору свои данные, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь пользователем интернет-банкинга. На номер телефона, который привязан к интернет-банкингу, будет направлено смс-сообщение с указанием логина для входа в систему. Обращаем ваше внимание: услуга платная.

2. Обратитесь в подразделение банка, и специалист подскажет вам нужную информацию. Для этого вам потребуется паспорт.

Одним из указанных способов можно воспользоваться для восстановления данных электронной почты.

И в завершение краткая инструкция о том, что делать, если заблокирована учетная запись.

Если вы трижды ввели неверно пароль или сеансовый ключ от интернет-банкинга, учетная запись блокируется. В этом случае вы не сможете совершить никаких действий в системе. Время блокировки - 3 часа. После этого вам будет дана возможность еще раз войти в систему и провести нужную операцию.

Если ждать некогда, вы всегда можете обратиться в контакт-центр Белинвестбанка. Специалисты разблокируют учетную запись в режиме реального времени. Услуга является платной. В остальном мобильный и интернет-банкинг ОАО "Белинвестбанк" для физических лиц бесплатные. Экономьте время и пользуйтесь системами дистанционного банковского обслуживания.

Мы стремимся сделать жизнь своих клиентов удобнее, мобильнее и проще!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам 146 или +37517 239-02-39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС - по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

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