Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 6 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:13 В Телеханах запустили производство пластиковых лыж Регионы
12:10 Оркестр Михаила Финберга выступит 8 ноября на районном фестивале тружеников села в Глуске Афиша
12:10 Подтопление участка и газификация домов - Исаченко провел прием граждан в Клецке Регионы
11:56 БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн Экономика
11:55 Детский сад открывают в Кричеве Регионы
11:47 Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались Общество
11:45 Иван Янковский возглавит сборную Беларуси по вольной борьбе Спорт
11:44 МАРТ изучает международные практики по борьбе с картелями Экономика
11:38 В Беларуси в этом году зарегистрировано 12 завозных случаев малярии, 6 - лихорадки денге Общество
11:38 Интернет-мошенники похитили у жительницы Орши Br2,5 тыс. Происшествия
11:22 Туман и дожди прогнозируют 7 ноября в Беларуси Общество
11:14 Картины белорусского живописца Фердинанда Рущица переданы в НХМ Культура
11:12 Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе Экономика
10:52 Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в предстоящие выходные Общество
10:41 Банк ВТБ (Беларусь) представил сервис мгновенных платежей для юридических лиц Экономика
10:41 Температурные рекорды побиты 5 ноября в четырех областях Беларуси Общество
10:40 Воду в тепловых сетях в зоне котельной "Кедышко" в Минске окрасят в зеленый цвет Регионы
10:33 Минчанин упал в яму во дворе и погиб Происшествия
10:26 Латвия готовится к визиту Лукашенко, ждет предложений от Беларуси по датам Политика
10:22 Белгосфилармония приглашает на авторский вечер памяти композитора Арно Бабаджаняна Культура
10:15 "Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза Общество
10:13 Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-сентябре вырос на 4,9% Экономика
10:10 Спасатели на учении отработали тушение пожара в здании с массовым пребыванием людей Общество
10:07 Телеканал "Беларусь 1" покажет украинский сериал "Слуга народа" Калейдоскоп
10:05 Курение увеличивает шанс шизофрении и депрессии - ученые Калейдоскоп
10:01 Белорусская таможня в выходные будет работать в усиленном режиме Общество
09:58 Белорусские предприятия представлены на выставке FIHAV на Кубе Экономика
09:50 Билл Гейтс уступил вторую строчку в Forbes Калейдоскоп
09:49 Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе Президент
09:32 В Полоцке горела маршрутка Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
06 ноября 2019, 09:30

Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись

Новости темы "Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк""
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": групповые кошельки в платежном сервисе "Оплати"
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": оформляем депозит

"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк"

Восстанавливаем пароль и логин от интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать учетную запись. Уроки "Финансовой азбуки" ведет Татьяна Казаченок, директор департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО "Белинвестбанк".

Как правило, у современного человека несколько аккаунтов в социальных сетях, два-три ящика электронной почты, разнообразные финансовые приложения. И к каждому из них должен быть свой пароль и логин. В такой ситуации вполне можно что-то забыть или перепутать. Главное, чтобы была возможность быстро и без особых усилий восстановить данные или разблокировать учетную запись.

Что делать, если вы забыли пароль для входа в интернет-банкинг ОАО "Белинвестбанк"?

На главной странице интернет-банкинга нажмите вкладку "Забыли пароль". Для восстановления необходимо ввести:

логин, под которым вы были зарегистрированы;

номер мобильного телефона, который указывали в системе;

адрес электронной почты.

При вводе данных обратите внимание на регистр букв. Если вы в логине или адресе почты были заглавные буквы, то при восстановлении они должны быть такими же.

Далее необходимо ввести код с картинки. Если вы не разобрали цифры, то всегда можете их обновить. Этот набор цифр нужен, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером.

Если данные введены неверно, система сразу же проинформирует, где исправить ошибки.

Если все корректно, на номер мобильного придет код подтверждения. Введите его - откроется главная страница интернет-банкинга.

Обратите внимание: теперь для входа нужен временный пароль, который был отправлен на вашу электронную почту. Он будет действовать всего несколько минут. Если вы не ввели этот пароль в заданный диапазон времени, он становится недействительным, и процедуру восстановления придется начинать заново.

После входа в интернет-банкинг под временным паролем система сразу предложит его сменить. Как это сделать?

В графу "Старый/временный пароль" вводим пароль, который пришел на электронную почту.

В графе "Новый пароль" задаем тот пароль, который будем в дальнейшем использовать для входа в интернет-банкинг. Он должен соответствовать правилам выбора пароля. Теперь входим в систему.

Что делать, если забыли логин?

Белинвестбанк предлагает своим клиентам два варианта:

1. Позвоните в контакт-центр ОАО "Белинвестбанк" по короткому номеру 146. Назовите оператору свои данные, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь пользователем интернет-банкинга. На номер телефона, который привязан к интернет-банкингу, будет направлено смс-сообщение с указанием логина для входа в систему. Обращаем ваше внимание: услуга платная.

2. Обратитесь в подразделение банка, и специалист подскажет вам нужную информацию. Для этого вам потребуется паспорт.

Одним из указанных способов можно воспользоваться для восстановления данных электронной почты.

И в завершение краткая инструкция о том, что делать, если заблокирована учетная запись.

Если вы трижды ввели неверно пароль или сеансовый ключ от интернет-банкинга, учетная запись блокируется. В этом случае вы не сможете совершить никаких действий в системе. Время блокировки - 3 часа. После этого вам будет дана возможность еще раз войти в систему и провести нужную операцию.

Если ждать некогда, вы всегда можете обратиться в контакт-центр Белинвестбанка. Специалисты разблокируют учетную запись в режиме реального времени. Услуга является платной. В остальном мобильный и интернет-банкинг ОАО "Белинвестбанк" для физических лиц бесплатные. Экономьте время и пользуйтесь системами дистанционного банковского обслуживания.

Мы стремимся сделать жизнь своих клиентов удобнее, мобильнее и проще!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" по телефонам 146 или +37517 239-02-39. Звонок с мобильного телефона life:), A1, МТС - по тарифам операторов связи. Другие полезные лайфхаки от ОАО "Белинвестбанк" смотрите, перейдя по QR-коду.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
банки проект
Новости рубрики Экономика
БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн
Фото из архива МАРТ изучает международные практики по борьбе с картелями
На предприятии Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе
Банк ВТБ (Беларусь) представил сервис мгновенных платежей для юридических лиц
Фото из архива Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-сентябре вырос на 4,9%
Фото из архива Белорусские предприятия представлены на выставке FIHAV на Кубе
Главное
Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум От финансов до сельского хозяйства: Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты
Макей представил предложения по развитию "Восточного партнерства" до 2030 года
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд
Латвия готовится к визиту Лукашенко, ждет предложений от Беларуси по датам
Топ-новости
Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе
Отрубить голову гидре - как в Беларуси борются с наркотиками в интернете
Подарок к празднику: в комплексе "Минск Мир" открыт первый паркинг
Правительство и Нацбанк готовят план мер для ускоренного роста экономики Беларуси
Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе
Восстанавливаем пароль и логин от Интернет-банкинга и разбираемся, как разблокировать свою учетную запись
Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались
Дни Минска в Шанхае пройдут 7-9 ноября
Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси в предстоящие выходные
Температурные рекорды побиты 5 ноября в четырех областях Беларуси
Белорусская таможня в выходные будет работать в усиленном режиме
Пресс-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет в БЕЛТА 11 ноября
Спасатели на учении отработали тушение пожара в здании с массовым пребыванием людей
Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
В правительстве рассказали, как будут решать вопрос с обеспечением жильем многодетных
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.