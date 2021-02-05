Вовк: курс на сохранение и развитие флагманских производств важно продолжить

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси важно продолжить курс на сохранение и развитие флагманских производств. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал делегат VI Всебелорусского народного собрания генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

"Как одно из ведущих промышленных предприятий республики, мы заинтересованы, чтобы продолжился курс, направленный на сохранение флагманских производств. Ведь действительно, как сказал Президент, не мы их создавали, не нам их разваливать. И это лучший ответ на призывы к дележу или продаже важнейших активов страны", - отметил Виталий Вовк.

Формат ВНС не новый - это программное мероприятие, на котором подводятся итоги предыдущей пятилетки и ставятся задачи на следующие пять лет. "Традиционно ожидаем основополагающую речь главы государства, в которой будут обозначены векторы дальнейшего развития страны", - подчеркнул гендиректор.

По его мнению, важно определиться с мерами по дальнейшему развитию сельского хозяйства, поставить задачи перед банковскими структурами с точки зрения поддержки реального сектора экономики и преференций для развития экспорта, обозначить стратегические направления работы на внешних рынках.

"Хотим, чтобы наш голос был услышан. Ведь это голос не только 25 тыс. человек, работающих в "МТЗ-Холдинг", но и всех тех предприятий, с которыми мы в кооперации. Это как минимум 350 малых и средних белорусских компаний, более 200 - в Российской Федерации, свыше 100 - в дальнем зарубежье, - сказал Виталий Вовк. - Это предприятия, которым МТЗ дает работу, делая заказы на комплектующие и другую продукцию. То есть развитие Минского тракторного завода параллельно развивает все эти компании, и может развивать еще больше. А ведь это возможности не только для работников, но и их семей".

Генеральный директор отметил, что ситуация на машиностроительных предприятиях отражает реальное положение дел в экономике. "Если мы говорим, что это флагманы, то нужно эти флагманы беречь. Это не мы придумали - так во всем мире. Мы хотим, чтобы те, кто не понимает, наконец поняли: хорошо МТЗ - хорошо и многим другим. Нас упрекают: мол, госпредприятие, постоянные дотации, льготы. Но главная наша льгота - возможность трудиться на родном заводе, эффективном и успешном", - подчеркнул Виталий Вовк.

Что касается конкретных предложений для рассмотрения на ВНС, то их подали в рамках работ дискуссионных площадок с участием городских властей, депутатов Палаты представителей, работников МТЗ. "Диалог, хочу сказать, шел достаточно активно. И неизменно подчеркивалось, что политические силы и реальный сектор экономики едины. Мы (уверен, что не только я, но и все делегаты) идем на Всебелорусское народное собрание, чтобы показать единство: у нас единая страна, мы осознаем ответственность за ее судьбу, за судьбу белорусского народа", - подытожил гендиректор.-0-