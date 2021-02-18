Возбуждено дело о банкротстве КТУП "Витебская универсальная база"

18 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве кооперативно-торгового унитарного предприятия "Витебская универсальная база" и назначил защитный период, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

С заявлением об экономической несостоятельности в суд обратилось само предприятие. Решением Витебского областного потребительского общества, которое является собственником универсальной базы, признано нецелесообразным досудебное оздоровление должника.

Согласно представленным документам организация с 2013 года работает убыточно, в условиях дефицита собственных оборотных средств. Денежные поступления не позволяют своевременно исполнять обязательства по платежам. Значительное количество возбужденных исполнительных производств создает серьезные препятствия для осуществления хозяйственной деятельности, а также проблемы при выплате зарплаты. По состоянию на 30 ноября 2020 года размер кредиторской задолженности превысил Br9,3 млн, в том числе по обязательным платежам в бюджет - Br263 тыс. Стоимость имущества универсальной базы оценивается в Br6,8 млн, из которой около 91% приходится на основные средства. Дебиторская задолженность превышает Br1,6 млн.

По решению суда защитный период установлен до 25 марта 2021 года для обеспечения сохранности имущества и проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства. Временным управляющим назначен Валерий Байков.

Витебская универсальная база облпотребсоюза зарегистрирована в 1992 году для обслуживания сельского населения Витебского района. Организация специализировалась на розничной и оптовой торговле, занималась производством мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, переработкой рыбы, заготовительной деятельностью, имела швейный цех. Автомагазины предприятия осуществляли торговое обслуживание около 240 населенных пунктов с численностью проживающих более 6,2 тыс. человек, из них порядка 230 деревень с населением менее 50 жителей.

В результате реорганизации системы потребительской кооперации Витебской области в сентябре 2019 года создано Витебское областное потребительское общество, к которому в последующем были присоединены райпо в качестве филиалов. Обслуживание Витебского района и областного центра обеспечивают Сенненский и Бешенковичский филиалы облпотребобщества. Для Витебской универсальной базы основным видом деятельности осталась сдача в аренду недвижимости. На момент обращения в экономический суд в организации числилось 34 работника, в том числе 15 человек находились в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.-0-