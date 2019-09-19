Возможность повсеместного использования карточек "Мир" должна появиться в Беларуси к концу 2020 года

19 сентября, Геленджик /Корр. БЕЛТА/. Возможность повсеместного использования карточек российской системы "Мир" должна появиться в Беларуси к концу 2020 года. Об этом сегодня на заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси Татьяна Рускевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Дорожная карта есть, мы очень плодотворно работаем в этом направлении. Пилотный проект будет запущен с начала следующего года. Очень хорошие перспективы", - сказала Татьяна Рускевич. После запуска пилотного проекта к концу следующего года по всей территории Беларуси должны приниматься карты "Мир".
Карта "Мир" - российский национальный платежный инструмент, работа которого не зависит от внешних экономических и политических факторов. Операции по картам "Мир" и картам международных платежных систем обрабатывает российская Национальная система платежных карт.-0-