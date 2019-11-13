Возможность снижения цен на роуминг в ЕАЭС обсуждена на Коллегии ЕЭК

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии обсудила возможность снижения тарифов на услуги мобильной связи в роуминге между странами Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Члены Коллегии были проинформированы о том, что 5 ноября прошло совещание по обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Прошедшее мероприятие стало первым в серии установочных совещаний по обмену мнениями о возможностях снижения роуминговых тарифов. "Для решения вопросов снижения платы за роуминг потребуется сделать ряд шагов, - указали в ЕЭК. - В частности, необходимо либерализовать межоператорское взаимодействие стран ЕАЭС, минимизировать риски в связи со случаями мошенничества и подмены трафика, снизить стоимость услуги интерконнекта".

Задача по снижению тарифов на услуги мобильной связи в роуминге между странами ЕАЭС была поставлена на заседании Евразийского межправительственного совета 25 октября в Москве. "Дано поручение создать рабочую группу, которая этот вопрос проработает и представит предложения по выработке необходимых мер по поэтапному снижению роуминговых платежей", - напомнили в пресс-службе.-0-