Возможность строительства молочного завода по белорусским технологиям изучат в Боливии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Боливия проработают возможность строительства завода по переработке молока с привлечением белорусских технологий. Такой договоренности достигли во время встречи в Ла-Пас посол Беларуси в Венесуэле и Боливии (по совместительству) Олег Паферов и министр сельского развития и земель Боливии Сезар Кокарико, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
"Достигнута договоренность о проработке возможности строительства в Боливии завода по переработке молока с привлечением белорусских технологий, а также обучения боливийских специалистов в сфере сельского хозяйства в профильных учебных заведениях Беларуси", - рассказали в министерстве.
Во время переговоров Олег Паферов и Сезар Кокарико подтвердили заинтересованность в реализации нескольких совместных проектов в сельскохозяйственной сфере. В качестве перспективного направления сотрудничества были отмечены поставки белоруской сельхозтехники.-0-
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