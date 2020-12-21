Возможности БУТБ презентовали в Египте

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация возможностей Белорусской универсальной товарной биржи и белорусского деревообрабатывающего сектора при содействии посольства Беларуси состоялась 20 декабря в Каире на базе Палаты деревообрабатывающей и мебельной промышленности Египта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Каире.

В презентации приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев, председатель Палаты деревообрабатывающей и мебельной промышленности Египта Ахмед Хельми, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий (по видеосвязи), представители заинтересованных египетских компаний и организаций, сотрудники Палаты деревообрабатывающей и мебельной промышленности Египта.

Представителям египетских деловых кругов рассказали о потенциале белорусского деревообрабатывающего сектора, об основных видах выпускаемой продукции. Была отмечена возможность поставок в Египет различных видов древесных плит по линии Белорусской лесной компании, а также пиломатериалов при содействии Белорусской универсальной товарной биржи.

Александр Башлий рассказал участникам мероприятия о возможностях участия в торгах на бирже, в частности, разъяснил основные преимущества закупок древесины через БУТБ, проинформировал об объемах торгов сектора лесопродукции, о территориальной диверсификации экспорта пиломатериалов, о процедуре регистрации на бирже.

Так, Белорусская универсальная товарная биржа позволяет осуществлять прямые закупки белорусской древесины без международных посредников, предоставляет возможность получения предложений многих производителей одновременно, обеспечивает транспарентность сделок и контроль за их реализацией.

Также состоялась встреча Сергея Терентьева с председателем палаты Ахмедом Хельми. Были обсуждены перспективы образовательного и технологического сотрудничества, в частности, организации в 2021 году вторых совместных курсов в области дизайна мебельного производства. Достигнута договоренность об изучении возможности проведения в начале года видеоконференции при участии членов Палаты деревообрабатывающей и мебельной промышленности Египта, а также белорусских импортеров мебели и производителей продукции деревообработки для изучения путей увеличения взаимных поставок.

Палата деревообрабатывающей и мебельной промышленности - деловая ассоциация, объединяющая крупнейших производителей мебели и поставщиков продукции деревообработки Египта. Входит в состав Федерации промышленных палат Египта.-0-

БУТБ рассчитывает в 2021 году начать торги для экспорта пиломатериалов в Египет