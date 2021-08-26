Возможности БУТБ в электронной торговле представлены на ЭКСПО "Китай - Евразия"

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал развития электронной биржевой торговли между Беларусью и КНР стал центральной темой презентации Белорусской универсальной товарной биржи на международном онлайн-форуме по торгово-экономическому сотрудничеству, который состоялся во время ЭКСПО "Китай - Евразия". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.В мероприятии участвовали руководство оргкомитета и секретариата ЭКСПО "Китай - Евразия", первые лица предприятий и организаций стран, являющихся почетными гостями выставки: Азербайджана, Беларуси и Пакистана. Особое внимание во время презентации было уделено практическим результатам работы китайского бизнеса на биржевой площадке. Учитывая высокую активность китайских субъектов хозяйствования на торгах, ожидается, что биржевой механизм послужит движущей силой в торгово-экономических отношениях Беларуси и Китая."Год назад на бирже были аккредитованы 20 китайских компаний, а сегодня их уже 52, причем сделки совершаются по всем товарным направлениям: лесопродукции, сельхозпродукции, металлопродукции, промышленным и потребительским товарам. В Беларуси китайские участники покупают пиломатериалы, рапсовое масло и сахар, в то время как на белорусский рынок из Китая поставляется преимущественно черный металлопрокат. В итоге за семь месяцев биржевой товарооборот составил $30,3 млн, то есть увеличился в два с половиной раза", - рассказал Роман Янив.При этом важную роль в развитии биржевой торговли Беларуси и Китая сыграла практика проведения на БУТБ специальных экспортных торговых сессий, ориентированных на китайский рынок. Их главная особенность в том, что на продажу выставляются белорусские товары с доставкой до крупнейших морских портов и железнодорожных станций на территории КНР, что значительно повышает их привлекательность для китайских потребителей.ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-