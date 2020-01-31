Возможности охотничье-рыболовного туризма Беларуси представлены на выставке в Германии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства лесного хозяйства принимают участие в одной из крупнейших мировых выставок в сфере охотничье-рыболовного туризма JAGD & HUND 2020, которая проходит в Дортмунде (Германия) с 28 января по 2 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

На форуме представлен широкий спектр услуг в сфере охотничьего и экологического туризма, рыбной ловли, большой выбор охотничьего оружия и сопутствующего снаряжения. Участие в выставке принимают более 600 экспонентов, в том числе организации системы Министерства лесного хозяйства Беларуси: унитарное предприятие "Белгосохота", Витебское, Гродненское и Могилевское ГПЛХО, а также Пружанский, Телеханский и Копыльский опытный лесхозы.

Беларусь уже не первый раз участвует в выставке. Главная цель, которую преследуют организации, - продвижение белорусского охотничье-туристического продукта, информирование зарубежных охотников об оказываемых услугах и видах охоты.

Белорусский стенд пользуется интересом у европейских охотников. "Наиболее привлекательной для граждан Евросоюза является охота на глухаря, зубра, волка, самцов лося и благородного оленя", - отметили в Минлесхозе. Организации министерства проводят консультации для всех заинтересованных, на полях выставки ведутся переговоры с представителями европейских туристических компаний.-0-