Возможности сотрудничества Беларуси и Индонезии обсудят на видеоконференции по бизнесу и торговле

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности сотрудничества Беларуси и Индонезии обсудят 21 октября на видеоконференции по вопросам бизнеса и торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

Видеоконференция будет посвящена индонезийскому рынку потребительских товаров и особенностям, которые следует учитывать иностранным компаниям, заинтересованным в поставках продукции в эту страну. В Индонезии востребованы товары для детей и младенцев, домашний текстиль, продукты питания (молочная, консервная и бакалейная продукция), корма для домашних животных, медицинские препараты. Высоким спросом на рынке пользуются и косметические товары.

С индонезийской стороны в видеоконференции планируется участие компаний, заинтересованных в продвижении своей продукции на рынок ЕАЭС, а также потенциальных импортеров белорусской продукции.

Видеоконференция состоится на платформе Zoom. Рабочий язык - английский. Национальный центр маркетинга приглашает к участию белорусские предприятия, нацеленные на диверсификацию экспорта.

Мероприятие организовано Национальным центром маркетинга совместно с объединением Indonesia Trade, Tourism and Investment Club.

Индонезия, демонстрируя устойчивые темпы экономического развития на уровне 5% в год, входит в топ-20 крупнейших экономик мира. Кроме того, страна занимает одно из ведущих мест в мире по объему внутреннего рынка.-0-