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Возобновляемую энергетику в Беларуси ждет реформа - Минэнерго

Экономика 10.01.2019 | 13:08
Фото из архива
Фото из архива

Возобновляемая энергетика в последние годы стала в Беларуси самым быстро развивающимся видом генерации. Доля ВИЭ в потреблении уже достигла запланированных к 2020 году 6%, сейчас основной вопрос - как сбалансировать развитие всех видов генерации. В Министерстве энергетики совместно с заинтересованными подготовили предложения, которые стали основой проекта нового указа о возобновляемых источниках энергии. Как предлагают изменить правила игры на рынке ВИЭ, что будет с тарифами и какие перспективы есть у экспорта зеленой электроэнергии, в интервью БЕЛТА рассказала заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

- Какие новшества появятся в законодательстве по ВИЭ, и почему понадобилось реформировать эту сферу?

- Закон о возобновляемых источниках энергии был принят в 2010 году. На тот момент это был очень прогрессивный документ для Беларуси, он разрабатывался на базе нормативных документов и правового поля, которое тогда было в Европейском союзе. Напомню, аналогичного законодательства на постсоветском пространстве не было.

Мы заложили в законе действенные меры господдержки для развития возобновляемых источников энергии. Затем они были усовершенствованы с учетом специфики рынка в 2015 году указом №209.

Практика применения показала, что со временем подходы надо совершенствовать, а генерирующие объекты должны развиваться на конкурентной основе. Если требуется господдержка, то она должна учитывать потребности экономики и страны в целом, влияние объектов и уровня господдержки на остальных потребителей. Средняя цена покупки энергии от источников ВИЭ значительно выше произведенной на тепловых электрических станциях энергосистемы. Таким образом, установление высоких тарифов на покупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии фактически является скрытым видом перекрестного субсидирования.

Еще один важный момент - в поле зрения должна оставаться надежность и устойчивость энергоснабжения потребителей.

- Что именно предусматривает новый проект указа?

- Одно из предложений - создание новых, модернизация, реконструкция действующих установок ВИЭ в пределах квот с использованием только нового оборудования. Ранее в законодательстве не был конкретизирован момент, какое оборудование государство должно поддерживать. Поэтому на территорию страны начали ввозить б/у оборудование из Европы. Там период субсидирования тоже в среднем составлял 10 лет. Владельцы б/у установок, чтобы не заниматься утилизацией оборудования, немного модернизировали его и привозили к нам.

Теперь господдержка в рамках квот будет только на новое оборудование. При этом требование об использовании нового оборудования не будет распространяться на установки ВИЭ, которые создаются вне квот - исключительно для энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности.

Предлагается также упорядочить коэффициенты, по которым выкупается электроэнергия от установок ВИЭ. Будут применяться повышающие и стимулирующие коэффициенты. Средняя цена сегодня 1 кВт.ч электроэнергии, произведенного на собственных источниках "Белэнерго", в 5 раз меньше покупного тарифа от ВИЭ.

Стимулирующий коэффициент, как трактует Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое его устанавливает, может быть и меньше единицы. Наш опыт работы с претендентами на создание установок говорит, что новые условия, которые появятся в законодательстве, их устраивают.

Еще один момент - режимное взаимодействие владельцев установок ВИЭ с энергоснабжающими организациями. С вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, работающей с выдачей электроэнергии по ровному графику, значительные объемы электроэнергии от установок ВИЭ требуют их учета при суточном планировании и регулировании. В условиях интеграции АЭС работа установок с использованием ВИЭ значительно влияет на режимы работы энергосистемы, что в свою очередь требует внедрения на энергоисточниках ГПО "Белэнерго" дополнительных как режимных, так и технических мероприятий. Поэтому мы прописали норму в части режимного взаимодействия с оперативными диспетчерскими управлениями: собственники установок должны ежесуточно информировать о режиме своей работы. Это правило ранее было предусмотрено и в концепции энергетической безопасности, что все источники генерации (независимо от источника энергии, включая ВИЭ) должны взаимодействовать таким путем с энергосистемой, и это является общепринятой мировой практикой.

Когда мы принимаем решение развивать в стране ВИЭ, то должны понимать, какие стратегические задачи решаем. Любое государство, развивая возобновляемую энергетику, ставит перед собой определенные задачи. Одни решают вопросы энергетической бедности, покрытия дефицита электрических мощностей в условиях отсутствия традиционных видов топлива или высоких цен на них, другие - энергообеспечение труднодоступных регионов, где нет сетевой инфраструктуры. Играют роль и климатические вопросы, выполнение Парижского соглашения. Если говорить о Беларуси, то основной задачей для нас является диверсификация топливно-энергетического баланса. В перспективе мы должны сокращать объемы использования ископаемых видов топлива, это нормальная стратегическая задача, чтобы доля доминирующего ресурса - природного газа - снижалась.

С учетом принятых для увеличения энергопотребления мер за 2018 год прогнозируется его рост примерно на 2,3% - это очень хороший темп. Если он будет сохраняться в долгосрочной перспективе, то все источники будут гармонично развиваться, в том числе ВИЭ. У Министерства энергетики есть стратегическое видение, как это должно реализовываться. Естественно, нужно учитывать фактор стоимости электрической и тепловой энергии от установок ВИЭ для конечного потребителя, какие условия сегодня диктует рынок.

По действующему законодательству передача электроэнергии собственниками установок ВИЭ по государственным сетям не предусматривается, речь идет только о покупке всей предложенной электроэнергии, выработанной установками ВИЭ. В новом проекте указа мы предусмотрели для юридического лица возможность передачи электроэнергии по нашим сетям в порядке, определяемом правительством Беларуси. Вопросы передачи электроэнергии между другими юридическими лицами в стадии проработки.

Еще один существенный момент - ранее неоднозначно трактовался посыл, нужны ли квоты, если энергоисточник строится для собственного хозяйственного обеспечения. Новая норма четко трактует, что для любого субъекта, который хочет обеспечивать себя электроэнергией с использованием ВИЭ, препятствий не будет. Никаких квот не требуется.

Что еще важно понимать - все обязательства по установкам ВИЭ, которые сегодня работают, будут государством выполнены.

- Как предлагается урегулировать вопрос со сроками инвестпроектов в возобновляемой энергетике?

- Одно из новшеств - при срыве сроков строительства время господдержки сокращается на пропорциональный период. Эта мера будет стимулировать выполнять взятые обязательства в срок.

- Доля ВИЭ в 6%, которая должна быть к 2020 году, - это оптимальная цифра для нашего энергобаланса?

- Концепцией энергетической безопасности значение индикатора "отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР" установлено в размере 6% в 2020 году.

Мы пришли к этому показателю еще по результатам 2017 года. Доля должна быть не ниже 6% - выше может быть. По нашей оценке, каких-то угроз в части достижения этого индикатора энергетической безопасности нет. Хочу обратить внимание, что показатель формируется в том числе с учетом использования древесного топлива, биомассы и других возобновляемых энергоресурсов для производства тепловой энергии.

- Возможны ли поставки зеленой электроэнергии на экспорт?

- Если говорить о поставках электроэнергии в сегодняшних условиях, то не все строится только на нашем желании. Думаю, что возможность поставок зеленой электроэнергии на экспорт - не миф, в перспективе это реально. Но должен быть институт зеленых сертификатов с выдачей сертификата европейского образца. Мы к этому вопросу подступались несколько лет назад и продолжим такую работу.

Электроэнергия от установок ВИЭ четко фиксируется приборным учетом, и при наличии этого института сертификатов ею можно торговать. Но не будем забывать об экономике поставок, сегодня на европейском оптовом рынке цены довольно низкие.

- Видит ли Минэнерго предпосылки для роста электропотребления в 2019 и в последующие годы?

- Такие предпосылки есть. Одно из направлений, которое будет развиваться, - использование электроэнергии для целей нагрева. Установлены довольно привлекательные тарифы для использования электроэнергии в этих целях. Соответственно, это даст толчок для применения электроэнергии в строящихся домах и уже существующих.

- На какой стадии сейчас документ, которым предусматриваются новые правила для ВИЭ в Беларуси?

- Проект указа находится на рассмотрении в Администрации Президента.

- С 1 июля в ЕАЭС должен заработать единый электроэнергетический рынок. Не придется ли после этой даты снова перестраивать законодательство по ВИЭ?

- Законодательство в ЕАЭС в этой части более жесткое, чем у нас. Например, в России при развитии ВИЭ четко регулируется - где, как и для чего будут появляться такие энергоисточники. Учитывается стоимость электроэнергии, действуют договоры покупки мощности. За нарушение сроков ввода энергоисточников как раз предусмотрены штрафные санкции.

Очевидно, что регулировка и балансирование системы с учетом прироста ВИЭ актуальна для всех стран. На общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС мы будем обсуждать и решать эти вопросы. В том числе и то, как эффективнее использовать ВИЭ.

БЕЛТА.-0-

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