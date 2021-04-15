Возведение жилья, ремонт дорог - гомельские компании готовы участвовать в проектах Брянской области

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области намерены участвовать в строительных проектах, ремонте дорог в Брянской области. Перспективы сотрудничества стороны обсудили во время визита делегации Гомельской области в Брянскую, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

На встрече губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил: российский регион заинтересован в участии белорусских соседей в возведении социально значимых объектов, дорог. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и представители гомельских компаний озвучили конкретные предложения.

Так, Гомельский ДСК на следующей неделе намерен заключить договор с Брянском на строительство в районном центре Жуковка двух одноподъездных четырехэтажных домов. "Это социальное жилье. Общая площадь его составит 2,7 тыс. кв.м. Проектные работы планируют начать уже в апреле, к строительству приступят в июне - июле. По договору, за гомельскими строителями - коробки, отделку российские коллеги произведут собственными силами", - уточнила Ольга Рябикова. Также стороны прорабатывают вопрос о возведении белорусскими строителями 16-этажного дома в Брянске.

Дорожно-строительный трест №2 готов предложить асфальтобетон на модифицированном битуме. Продукция позволяет улучшить качество верхних слоев асфальтобетона, увеличить сроки эксплуатации покрытия. По информации предприятия, подобный опыт хорошо зарекомендовал себя, в том числе и на дорогах России. В 2017-2019 годах трест использовал технологию на трассе М1 под Москвой. Также организация может поучаствовать в ремонте автомобильных дорог в Брянске и области.

Выполнять различные строительно-монтажные работы, возводить "под ключ" социально значимые объекты готов и строительный трест №14.

Предметный диалог партнеры продолжат уже в понедельник, 19 апреля, когда Гомельский регион посетит заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко.

Пресс-секретарь добавила, что гомельские строители также заинтересованы изучить опыт брянских коллег. Например, по созданию бассейнов с металлической чашей. Детали стороны обсудят в ближайшее время.-0-

Фото Гомельского облисполкома