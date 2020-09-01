Возведенный белорусскими строителями жилой комплекс открыли в российском Обнинске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:42 Хозяйства 6 районов Гомельской области приступили к севу озимых зерновых Регионы
21:24 Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября В мире
21:10 Построенная белорусами школа открылась в Калужской области Экономика
21:01 Лугина: на предприятиях "Беллегпрома" всегда рады студентам и выпускникам Общество
20:54 Выставка живописи и графики ко Дню Независимости Узбекистана открылась в Минске Культура
20:40 В Гродно в 8 микрорайонах индивидуальное жилье строится индустриальным методом Регионы
20:11 Руководители госорганов в сентябре проведут приемы граждан в Совмине Общество
20:08 Белорусская команда победила в первом полуфинале "Танкового биатлона" Спорт
20:04 В ДРК 10 человек умерли от оспы обезьян В мире
19:57 Возведенный белорусскими строителями жилой комплекс открыли в российском Обнинске Экономика
19:46 НОК Беларуси провел олимпийский урок в День знаний Спорт
19:30 Караев поздравил лицеистов МВД с Днем знаний Общество
19:19 Костевич предложила запустить проект "Один день с министром" в родной школе Общество
19:15 Лаппо: ребятам выпало счастье жить и учиться под мирным небом Беларуси Общество
18:52 Белорусские врачи благодаря углубленному обследованию подобрали лечение сложной пациентке из Китая Общество
18:45 Субботин первокурсникам: впитывайте все знания, до которых сможете дотянуться Регионы
18:39 Андрейченко: дети - главная ценность государства Общество
18:27 Петришенко: будем строить многофункциональные комплексы с комфортными для детей условиями Общество
18:22 Пищеблоки 22 школ и детсадов обновили в Брестской области Регионы
18:21 Белорусская таможня поддерживает подготовку будущих специалистов еще со школы - Орловский Общество
18:09 "Крумкачы" победили минское "Динамо" и вышли в 1/8 финала розыгрыша футбольного Кубка Беларуси Спорт
18:09 Призывы не покупать отечественную продукцию звучат с целью подрыва экономики - эксперт Общество
17:59 Рачков: желаю первоклассникам приятного и увлекательного путешествия в мир знаний Общество
17:43 За большим урожаем хлеба стоит ответственная работа наших граждан - Леонид Заяц Регионы
17:39 Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС Экономика
17:25 Председателем Ассоциации белорусских банков избран Владимир Драгун Экономика
17:20 Три аварии на водопроводе произошли в Минске Регионы
17:13 Индия ослабляет карантинные меры, несмотря на рост числа зараженных COVID-19 В мире
17:11 ФОТОФАКТ: В Сморгони после реконструкции открыли городской бассейн Регионы
17:06 В Минске задержаны трое человек, которые наносили оскорбительные надписи на территории школы Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
01 сентября 2020, 19:57

Возведенный белорусскими строителями жилой комплекс открыли в российском Обнинске

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Обнинске (Россия) открыли возведенный белорусскими строителями жилой комплекс "Просто Космос" в районе Заовражье, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

В мероприятии приняли участие министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович и временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Новый жилой комплекс построен с использованием самых современных технологий и материалов. Он включает два дома на 473 квартиры в 24 вариантах планировок. Вокруг оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки, парковочные места, разбит дендропарк. В комплексе обеспечена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, реализована концепция "умного дома": работает контроль доступа на территорию, современная система освещения, быстрый бесплатный Wi-Fi, для жителей есть мобильное приложение со множеством полезных и удобных функций.

Как рассказали в пресс-службе, в планах белорусских строителей - возвести на соседнем участке вторую очередь проекта, который будет включать 10 домов.

Во время посещения жилого комплекса Владислав Шапша отметил: калужский регион сотрудничает с Беларусью в разных сферах, например, в машиностроении и торговле, но, по его мнению, самый серьезный результат виден в строительстве. "Это лучший пример городского строительства, решения вопросов благоустройства и внедрения системы "умный дом". Уверен, это не последний дом, который будет возведен белорусскими строителями на калужской земле", - подчеркнул глава региона.

Руслан Пархамович поблагодарил Владислава Шапшу за высокую оценку труда своих соотечественников и выразил готовность продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

С участием организаций Минстройархитектуры, в частности "Белстройцентр-холдинга", в России реализуются значимые проекты. С 2013-го по 2019 годы белорусскими организациями в Калужской области построено 20 домов общей площадью более 100 тыс. кв.м в жилых комплексах "Малиновка", "Малиновка-2", "Веснушки", "Белорусский квартал", "Анненки", "Просто Космос", открыта вторая очередь жилого комплекса "Белорусский квартал" в Обнинске. Концепция застройки основана на принципах безопасной, комфортной среды проживания с внедрением инновационных технологий.

В настоящее время отечественные специалисты возводят школы на 1 тыс. мест в городах Обнинск, Медынь и Кондрово, а также дошкольную образовательную организацию в микрорайоне Дубрава в Калуге.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Министерство архитектуры и строительства регионы России строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Построенная белорусами школа открылась в Калужской области
Александр Червяков. Фото из архива Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС
Фото из архива Председателем Ассоциации белорусских банков избран Владимир Драгун
Фото из архива "Великий камень" вошел в инновационный альянс особых экономических зон свободной торговли
Роман Головченко Предприятия должны активнее инвестировать в оборудование и технологии - Головченко
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 1 сентября подешевели, евро подорожал
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: меня беспокоит не власть - я просто не хочу, чтобы страну порезали на куски
Сергеенко: в жизни каждого человека самые приятные воспоминания связаны со школой
Кочанова: молодежь нацелена на получение рабочей профессии, создавая блага для себя и страны
При покупке квартиры в Minsk World за собственные средства - курс ниже банковского! Всего 2,75 рубля за евро!
Топ-новости
Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику
Головченко: поддержка образования - неизменный приоритет государства
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 606 пациентов с COVID-19
Minsk World – все для вашего бизнеса! Квартиры и офисы для сферы ИТ с выгодой до 20%!
Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС
Призывы не покупать отечественную продукцию звучат с целью подрыва экономики - эксперт
Караев поздравил лицеистов МВД с Днем знаний
Костевич предложила запустить проект "Один день с министром" в родной школе
Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент
ФОТОФАКТ: 1 сентября в архивных фотографиях БЕЛТА
Назаров рекомендовал студентам заниматься исследованиями
Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения
ФОТОФАКТ: День знаний в НОК Беларуси
БЕЛАЗ: завод работает в штатном режиме, все находятся на рабочих местах
ФОТОФАКТ: На станции "Октябрьская" прошла акция "День знаний в Минском метро"
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.