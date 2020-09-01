Возведенный белорусскими строителями жилой комплекс открыли в российском Обнинске

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Обнинске (Россия) открыли возведенный белорусскими строителями жилой комплекс "Просто Космос" в районе Заовражье, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

В мероприятии приняли участие министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович и временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Новый жилой комплекс построен с использованием самых современных технологий и материалов. Он включает два дома на 473 квартиры в 24 вариантах планировок. Вокруг оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки, парковочные места, разбит дендропарк. В комплексе обеспечена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, реализована концепция "умного дома": работает контроль доступа на территорию, современная система освещения, быстрый бесплатный Wi-Fi, для жителей есть мобильное приложение со множеством полезных и удобных функций.

Как рассказали в пресс-службе, в планах белорусских строителей - возвести на соседнем участке вторую очередь проекта, который будет включать 10 домов.

Во время посещения жилого комплекса Владислав Шапша отметил: калужский регион сотрудничает с Беларусью в разных сферах, например, в машиностроении и торговле, но, по его мнению, самый серьезный результат виден в строительстве. "Это лучший пример городского строительства, решения вопросов благоустройства и внедрения системы "умный дом". Уверен, это не последний дом, который будет возведен белорусскими строителями на калужской земле", - подчеркнул глава региона.

Руслан Пархамович поблагодарил Владислава Шапшу за высокую оценку труда своих соотечественников и выразил готовность продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

С участием организаций Минстройархитектуры, в частности "Белстройцентр-холдинга", в России реализуются значимые проекты. С 2013-го по 2019 годы белорусскими организациями в Калужской области построено 20 домов общей площадью более 100 тыс. кв.м в жилых комплексах "Малиновка", "Малиновка-2", "Веснушки", "Белорусский квартал", "Анненки", "Просто Космос", открыта вторая очередь жилого комплекса "Белорусский квартал" в Обнинске. Концепция застройки основана на принципах безопасной, комфортной среды проживания с внедрением инновационных технологий.

В настоящее время отечественные специалисты возводят школы на 1 тыс. мест в городах Обнинск, Медынь и Кондрово, а также дошкольную образовательную организацию в микрорайоне Дубрава в Калуге.-0-