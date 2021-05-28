28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временное лицензирование на импорт готовых кож и заготовок верха обуви вводится в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №291 от 26 мая 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

В документе говорится, что в Беларуси вводится лицензирование ввоза готовых кож из шкур крупного рогатого скота, заготовок верха обуви из кожи и закрепленных на основной стельке на таможенную территорию Евразийского экономического союза (исключение - ввоз из стран, с которыми у Беларуси либо ЕАЭС заключены международные договоры о свободной торговле).

Согласно постановлению указанные товары при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (исключение - помещение под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны), переработки на таможенной территории и территории свободной таможенной зоны будут ввозиться по разовым лицензиям.

Выдавать такие лицензии уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности. Порядок выдачи лицензий аналогичен установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ о принятых мерах и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные положения постановления вступают в силу через один месяц после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.-0-