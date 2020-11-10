ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 10 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:30 В Новополоцке к 2025 году планируют построить завод глубокой переработки ВМР Регионы
15:17 В Полоцком районе с 11 ноября вводят масочный режим Регионы
15:14 Временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска - Минэнерго Экономика
15:12 Беларусь рассчитывает на поступательное разрешение нагорнокарабахского конфликта - МИД Политика
15:11 В Беларуси формируется госпрограмма развития аграрного бизнеса до 2025 года Общество
15:09 Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху В мире
15:02 Головченко: Беларусь готова поделиться в ШОС опытом борьбы с COVID-19 Общество
15:00 Тестовые соревнования на объектах Олимпиады в Токио начнутся в марте 2021 года Спорт
14:57 В Полоцке расследовали дело о сопротивлении милиции участника незаконной акции Происшествия
14:51 Инклюзивный фестиваль творческих возможностей "АДНОлькаВЫ_Я" пройдет в новом формате 2 и 3 декабря Регионы
14:50 Беларусь считает актуальным создание в ШОС финансового фонда Общество
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19 Общество
14:41 В Москве вводят новые антиковидные ограничения сроком на два месяца В мире
14:32 Си Цзиньпин предложил создать горячую линию для борьбы с коронавирусом В мире
14:25 Общественная приемная начала работать в Бобруйске Регионы
14:18 Следующий саммит ШОС предлагается провести в сентябре 2021 года Экономика
14:17 Госсаннадзор запретил реализацию 600 кг продуктов в дискаунтерах Гомельской области Регионы
14:08 В Афганистане при взрыве автомобиля погибли четверо полицейских В мире
14:05 Новый руководитель минского здравоохранения о задачах: борьба с COVID-19 и работа с молодежью Регионы
14:02 Лукашенко требует расставить точки над "i" в вопросах действия коллективных договоров Президент
13:59 Международный фестиваль современной хореографии в Витебске перенесен на 2021 год Культура
13:52 ГАИ рассказала, как подготовить автомобиль к зиме Общество
13:51 Производство сельхозпродукции в ЕАЭС за четыре года выросло на 11% Экономика
13:42 Парень сорвал госфлаг и поджег - расследование дела завершено Происшествия
13:30 Экс-президент Мали Амаду Тумани Туре умер в возрасте 72 лет В мире
13:28 Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз Экономика
13:26 Британский словарь Collins выбрал главное слово 2020 года Калейдоскоп
13:24 Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом В мире
13:20 Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 11-20 ноября в Минске Регионы
13:18 Доллар и евро на торгах 10 ноября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
10 ноября 2020, 15:14

Временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска - Минэнерго

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
"Росатом" обсуждает с Беларусью возможное строительство еще одной АЭС и исследовательского реактора
Украинский эксперт: преимущество БелАЭС - гарантированное обеспечение качественной электроэнергией

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временное прекращение поставки электроэнергии от Белорусской АЭС предусмотрено программой энергопуска, сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.

"Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск", - сообщили в Минэнерго.

По информации министерства, на данном этапе предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время.

"Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме", - проинформировали в Минэнерго.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в мае 2022-го.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АЭС Министерство энергетики энергетика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Скриншот из видео ШОС Следующий саммит ШОС предлагается провести в сентябре 2021 года
Фото из архива Производство сельхозпродукции в ЕАЭС за четыре года выросло на 11%
Фото из архива Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз
Фото из архива Доллар и евро на торгах 10 ноября подешевели, российский рубль подорожал
Фото из архива Белорусским производителям нужно искать новые способы продвижения продукции АПК - Свиридов
Фото из архива Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко гарантирует профсоюзам поддержку власти на всех уровнях
Головченко: Беларусь готова поделиться в ШОС опытом борьбы с COVID-19
В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19
Рекламная игра "Заработай на заначке!": победителей все больше
Топ-новости
Лукашенко - Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики
Временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска - Минэнерго
Белорусским производителям нужно искать новые способы продвижения продукции АПК - Свиридов
Отделения "Белпочты" временно не принимают платежи
Надо вместе защитить и отстоять достижения страны - Орда
Новый руководитель минского здравоохранения о задачах: борьба с COVID-19 и работа с молодежью
Ваша квартира с видом на парк! В комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!
Беларусь рассчитывает на поступательное разрешение нагорнокарабахского конфликта - МИД
Путин считает недопустимым навязывание белорусскому народу решений извне
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах
"Кто, если не мы" - студенты-медики о работе в ковидных отделениях
"Росатом" обсуждает с Беларусью возможное строительство еще одной АЭС и исследовательского реактора
Лучшие местные экономические инициативы будут реализованы по проекту ПРООН в 12 районах Беларуси
Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+ Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.