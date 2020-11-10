Временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска - Минэнерго

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временное прекращение поставки электроэнергии от Белорусской АЭС предусмотрено программой энергопуска, сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.

"Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск", - сообщили в Минэнерго.

По информации министерства, на данном этапе предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время.

"Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме", - проинформировали в Минэнерго.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в мае 2022-го.-0-