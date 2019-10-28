Временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном вступило в силу

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, вступило в силу с 27 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Документ предусматривает ограниченный товарный охват, однако включает практически все основные виды продукции, на долю которых приходится 55% совокупного экспорта ЕАЭС - сельскохозяйственные и промышленные группы товаров, - отметили в ЕЭК. - Преференциальное импортное покрытие составляет 49% общего объема поставок Ирана в ЕАЭС".

В перечень товаров, по которым экспортеры стран ЕАЭС получат преференции, входят мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования. Иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции по развернутому списку продовольствия, в первую очередь овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов.

"Помимо того что соглашение позволяет экономить на уплате таможенных пошлин, документ создает дополнительные стимулы для развития торговых взаимоотношений через обеспечение прозрачных и предсказуемых условий торговли, основанных на правилах ВТО, - подчеркнули в пресс-службе. - В частности, стороны соглашения обеспечат режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в отношении всех торгуемых между ЕАЭС и Ираном товаров; все сборы, связанные с импортом товаров, не должны превышать стоимость оказанных за таможенное оформление услуг; не должны применяться необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении. Такие требования являются одними из важнейших в праве ВТО и обеспечивают предсказуемость режима торговли между странами".

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, было заключено 17 мая 2018 года. Впоследствии оно было ратифицировано странами ЕАЭС и Ираном.-0-