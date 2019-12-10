10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все мини-полигоны в Беларуси должны быть рекультивированы не позже 2023 года, сообщил сегодня журналистам начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед местными органами власти поставлена задача поэтапно сокращать количество районных мини-полигонов с последующей их рекультивацией. За последние 10 лет количество мини-полигонов по стране сократилось почти в 3,5 раза. Все мини-полигоны должны быть рекультивированы не позднее 2023 года", - отметил Алексей Филанович.

Помимо этого, ставится задача строить региональные комплексы по обращению с отходами. От районного принципа, когда полигоны с отходами есть в каждом районе, будут переходить к региональному и строить для нескольких районов один полигон с комплексным предприятием, которое будет сортировать мусор. К работе по такой схеме в масштабах страны нужно перейти до 2030 года.

"На сортировке, разделении и использовании отходов мы не останавливаемся, следующий шаг - строительство биогазовых комплексов, внедрение депозитно-залоговой системы обращения с тарой, компостирование и производство RDF-топлива", - добавил Алексей Филанович. С учетом большого объема образования отходов в Минске рассматривается вопрос энергетического использования отходов, как вариант - на одной из ТЭЦ.

К 2035 году в Беларуси планируется увеличить использование образующихся отходов до 50%. В 2018 году использовалось не более 20% коммунальных отходов, в 2019 году этот показатель составит примерно 22-23%.

Все областные центры, за исключением Витебска, обеспечены мусоросортировочными заводами. По словам представителя Минжилкомхоза, в Витебске такой объект появится в первом полугодии 2020 года.-0-