Все области страны готовы к посевным работам - Крупко

16 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Все области Беларуси готовы к проведению посевных работ. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Иван Крупко, который сегодня назначен на должность министра сельского хозяйства и продовольствия.

"Весна в этом году ранняя, поэтому все области, по имеющейся информации, неплохо подготовились к весенне-полевым работам, - сказал министр. - Есть запасы минеральных удобрений, заготовлены топливо, семенной материал. Я думаю, что при хорошей организации мы достойно справимся с проведением кампании".

Он подчеркнул, что на новой должности его ждет большая работа по дальнейшему развитию сельского хозяйства в соответствии с поставленными Президентом задачами. Иван Крупко выразил уверенность, что их удастся выполнить.

Министр обратил внимание, что предстоит актуализировать нормативно-правовую базу, касающуюся аграрного сектора экономики.-0-